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Ширко оценил игру «Спартака» в атаке этом сезоне

21 Августа 2024 • 21:20 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
24.08 17:30

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о связке Манфреда Угальде – Эсекьель Барко.

- Хочется спросить вас, как бывшего форварда, как вам атака «Спартака» в этом сезоне?

- Сейчас у команды есть хороший контроль мяча, но атака играет по настроению. Если «Спартак» забивает, то все получается, все идет легко. Команда может забить много мячей. В то же время, если соперник упирается, то «красно-белые» не могут его взломать и остаются без голов. Поэтому я бы сказал, что атака играет на эмоциях. Нет такого, что надо взять и дожать соперника.

- Как вам Барко и его связка с Угальде?

- Я говорил в прошлом сезоне, что Угальде нужно забить и почувствовать уверенность. После этого голы должны пойти, что мы и видим в этом сезоне. Но мне хочется большего, чтобы не только эти ребята забивали, но чтобы команда работала, как единый организм. Чтобы забить могли не только нападающие, но и другие ребята.

- В этом году «Спартак» сильнее, чем в прошлом?

- Я бы не стал пока делать такие выводы, потому что надо сыграть с принципиальными соперниками и понять силу команды Станковича. Два месяца - это мало для тренера, чтобы построить новую команду. Пока контроль мяча в большинстве матчей меня радует. 

- При Станковиче у «Спартака» в семи матчах четыре крупные победы.

- Вы же видели, что с «Ахматом» команда не смогла ничего сделать. Как я сказал, когда соперник сопротивляется и «красно-белые» долго не могут забить, они до конца матча не могут распечатать ворота оппонента. Когда быстро забивают - игра складывается. Поэтому надо уметь играть и против тактики «автобуса», и против клубов, которые исповедуют открытый футбол. 

- Не смущает, что в «Спартак» пришло много легионеров: Барко, Маркиньос, Абена, Жозе?

- Есть политика клуба, селекционный отдел, которые рекомендует футболистов в зависимости от того, сколько иностранцев может взять команда, чтобы это было безболезненно для нее. Пока ставка сделана на иностранцев в этом сезоне, к сожалению, наверное. С другой стороны никто искусственно не может играть в основном составе. На поле выходят сильнейшие.

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- Пишут, что трансфер номер один на выход, - это Дуарте. Что об этом думаете?

- Когда футболист теряет место в составе, он понимает, что будет мало играть. Его это не устраивает. Он не хочет сидеть на лавке. Поэтому здесь может быть обоюдное желание.

- Команда разгружает легионерские квоты?

- Конечно. Она выбирает трансферный план и смотрит, сколько человек может играть и сидеть в запасе. Поэтому кто-то будет выставляться на трансфер. Надо только определить лишних.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Ширко

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