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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Габулов оценил шансы конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство эксклюзив

21 Августа 2024 • 20:58 Комментировать

Футбольный эксперт Владимир Габулов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ и перспективах Матвея Сафонова в «ПСЖ».

- «Зенит» потерял первые очки в чемпионате. Есть ли у вас надежда, что все-таки какая-то борьба за чемпионство завяжется?

- Вся борьба еще впереди. Очень хорошо, что не только «Динамо», но и «Локомотив», и другие команды имеют шансы навязать питерцам борьбу. Тем интереснее будет чемпионат.

- Вы не назвали ЦСКА среди тех, кто будет бороться за золото. Эта команда имеет шансы на чемпионство?

- Конечно. Подбор футболистов и тренерский штаб об этом говорят. «Армейцы» должны бороться за чемпионство в этом сезоне.

- У ЦСКА обострилась старая болезнь – команда снова пропускает в конце матча. Это психология?

- Причины известны только тренерскому штабу, который полностью анализирует ситуацию. То, что все всегда идет все идеально, – это нормально. Главное делать правильные выводы и быстрее возвращаться в победную колею.  

- У «Зенита» серьезные кадровые потери: по травмам выбыли два лидера – Глушенков и Вендел. Это облегчит соперникам возможность набирать очки в матчах с питерцами?

- За «Зенитом» не слежу. Но этот клуб особняком стоит в нашем футболе. Психологически у питерцев всегда преимущество, потому что они на протяжении уже многих лет становятся чемпионами. Каждый соперник, выходя против них, уже сомневается. Уверен, что те потери, которые сейчас есть в команде, Семак с лихвой восполнит.

- Кто сейчас лучший игрок ЦСКА для вас?

- Не могу сказать, потому что в этом чемпионате не видел ни одного матча «армейцев». Я постоянно в разъездах. Только результаты матчей знаю.

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- За Сафоновым в «ПСЖ» следите?

- Знаю, что он пока не играет. Остальное не важно.

- Целесообразно его вызывать в сборную России, когда он адаптируется в новой команде?

- Его обязательно нужно вызывать. Это первый номер нашей страны. Все зависимости от того, что он не играет. Уровень его мастерства не становится меньше от этого. 

- То есть, считаете его лучшим российским вратарем?

- Он номер один. Без вопросов.

- Первому номеру России сложно будет пробиться в основу «ПСЖ»?

- В футболе все возможно. Думаю, что Матвей способен навязать конкуренцию и побороться за первый номер. Все будет видно немного позднее.

Елена Григорьевская

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