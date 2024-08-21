Московский «Локомотив» не отпускает универсального защитника Наира Тикнизяна в «Севилью». Новостью об этом делится инсайдер Иван Карпов.

Так, испанский клуб хотел взять Наира в бесплатную аренду с необязательным правом выкупа за 5 млн евро в рассрочку до лета 2027 года. «Локо» же на такое предложение ответил отказом, аренда московский клуб не устраивает – нужен только трансфер.

«Иначе некем будет заменить игрока, которого «Локомотив» потеряет на год. Но и «Севилью» можно понять – у клуба финансовый кризис», - отмечает Карпов в телеграм-канале.

Ранее из «Севильи» ушёл известный аргентинский защитник Маркос Акунья, поэтому игровое место для Тикнизяна освободилось.