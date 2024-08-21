Деменко объяснил, почему «Краснодар» начал побеждать

В последние недели «Краснодар» оформляет одну победу за другой. Более того, у клуба во всех турнирах ещё нет поражений. Бывший игрок «быков» Максим Деменко рассказал, почему игры «Краснодара» начали завершаться победами команды Мурада Мусаева.

«Забитые мячи в концовке в последних двух играх – это нацеленность команды и желание победить. Появилось желание, характер. Где он был в первых трёх матчах? Он был и тогда, просто не хватало везения, исполнительского мастерства», - делится Деменко для Legalbet.

Напомним, что в грядущие выходные в рамках шестого тура победить «Краснодару» будет очень сложно. «Быкам» предстоит сыграть в гостях против московского «Динамо».

В турнирной таблице РПЛ у «Краснодара» пятое место и девять очков – две победы и три ничьих.