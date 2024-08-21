В Казахстане не исключили, что Черчесов может совмещать посты в клубе и сборной

Глава Федерации футбола Казахстана Адлет Барменкулов подтвердил, что Станислав Черчесов может совмещать тренерские должности в клубе и сборной. Напомним, что несколько месяцев назад Черчесов официально возглавил сборную Казахстана.

«Любой параллельный проект надо обсуждать и рассматривать. Если он укладывается в рамки общей стратегии, значит может быть полезен или наоборот», - говорит Барменкулов для телеканала «Матч ТВ».

В последние недели слухи связывали Черчесова с болгарским чемпионом, «Лудогорцем». Правда, позже эту информацию опроверг сам Черчесов, а также гендир клуба.