Пономарёв: «Дзюба уже не сможет играть в РПЛ»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв с пессимизмом высказался о будущем Артёма Дзюбы. По его мнению, ныне свободный форвард не пригоден к Российской премьер-лиге.

«В РПЛ играть он уже не сможет, ему уже давно пора заняться чем-то другим. И арабы его не возьмут. Я даже не знаю, где нынешний Дзюбы пригодился бы. В нападении много двигаться и работать надо, но он уже не может», - говорит Пономарёв для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Дзюба уже несколько месяцев не может найти себе новую команду. Этим летом он покинул ряды московского «Локомотива» и стал свободным агентом. Связывали Артёма как с «Химками», так и с «Крыльями Советов», однако до реального перехода футболиста дело так и не дошло.