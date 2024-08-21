В шестом туре РПЛ воронежский «Факел» будет играть против «Оренбурга» дома. Пресс-служба клуба сообщила, что матч пройдёт со зрителями.

Напомним, что прошлый официальный матч, против «Акрона» в Кубке России (1:2) «Факел» провёл без зрителей. В рамках пятого тура «огнеопасные» должны были принимать «Спартак», однако в целях безопасности команды поменялись кругами, поединок прошёл в Москве.

Матч «Факел» - «Оренбург» пройдёт 24 августа, это грядущая суббота. Воронежский клуб занимает лишь последнее место турнирной таблицы РПЛ с одним набранным баллом. Возглавляет команду новый тренер Дмитрий Пятибратов, сменивший Игоря Черевченко.