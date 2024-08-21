Кордоба допустил, что может покинуть «Краснодар» этим летом

Колумбийский форвард «Краснодара» и один из лучших нападающих чемпионата России Джон Кордоба допустил, что этим летом ещё может покинуть «быков». На это обращает внимание телеграм-канал «Ино-Карп».

«Трансферное окно в Европе еще открыто, у меня были некоторые контакты и разговоры с клубами, которые интересуются мной, но в любом случае есть еще год контракта с «Краснодаром», — сказал колумбиец Planeta Football.

Кордоба в этом сезоне появился в составе «Краснодара» всего три раза, в них колумбийцу удалось оформить одну голевую передачу. В «Краснодаре» легионер находится уже три года. Летом 2021 года форвард перебрался на юг России из берлинской «Герты».