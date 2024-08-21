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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терёхин: «Динамо» необходим новый форвард»

21 Августа 2024 • 19:39 Комментировать

Бывший российский нападающий Олег Терёхин посоветовал московскому «Динамо» доукомплектовать линию атаки.

«Конечно, «Динамо» явно не помешал бы новый форвард, потому что один Тюкавин не справится на протяжении всего сезона. Но это уже вопросы к руководству клуба», - говорит Терёхин с «РБ Спорт».

Напомним, что «Динамо» по итогу пяти прошедших туров нового сезона РПЛ идёт на втором месте с 12 баллами, а отставание от первого места – всего один балл.

Ранее Терёхин связал низкую результативность Константина Тюкавина с отсутствием у него достойного конкурента на острие атаки.

В шестом туре динамовцам предстоит принять дома «Краснодар», «быки» в этом футбольном сезоне ещё ни разу не проиграли, притом как в РПЛ, так и в Кубке России на групповом этапе.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Олег Терёхин
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