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Пономарёв рассказал, что нужно «Спартаку» для победы над «Зенитом»

21 Августа 2024 • 19:28 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
24.08 17:30

В грядущие выходные состоится интереснейший матч в рамках шестого тура РПЛ. Питерский «Зенит» дома примет «Спартак» Деяна Станковича, «красно-белые» набрали потрясающий ход.

По мнению ветерана ЦСКА Владимира Пономарёва, «Спартак» должен повторить игровую модель «Химок». Подмосковный клуб в минувшие выходные отобрал очки у чемпиона России дома (1:1).

«Вспомните, как «Зенит» мучался с «Химками». «Химки» были на хорошей физике, плотненько разобрали опасных игроков питерцев, у «Зенита» ничего не получилось. Если «Спартак» будет всё время атаковать – «Зенит» дрогнет», - говорит Пономарёв с телеканалом «Матч ТВ».

Как добавил Пономарёв, у «Спартака» есть прекрасные шансы на победу в грядущем матче. Но надеяться он будет на ничью.

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