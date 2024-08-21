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Изидор уже прибыл в Англию, чтобы завершить переход в «Сандерленд»

21 Августа 2024 • 19:21 Комментировать

Игрок нападения питерского «Зенита» Вильсон Изидор уже прибыл в Англию, чтобы завершить свой переход в «Сандерленд».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», прилёт 22-летнего игрока состоялся в эту среду. Теперь французу предстоит пройти медицинское обследование.

Напомним, в том, что Изидор перейдёт в «Сандерленд», не было сомнений ещё вчера. Этот факт подтвердил председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Форвард перейдёт в новый клуб в рамках арендного соглашения, его контракт с «Зенитом» действует ещё два года. «Чёрные коты» последние годы выступают в английском Чемпионшипе.

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