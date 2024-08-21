Бывший форвард грозненского «Ахмата» Мохамед Конате переехал в Саудовскую Аравию. Теперь нападающий будет защищать цвета столичного «Эр-Рияда», клуб выступает в высшем дивизионе страны.

Напомним, что Конате прекрасно известен любителям Российской премьер-лиги. В России буркинийский легионер провёл пять последних лет карьеры, играл за «Тамбов», «Химки» и «Ахмат». Летом 2024 года у него завершился контракт с грозненским клубом.

Длительность контракта с «Эр-Риядом» африканского форварда пока не сообщается. Transfermarkt оценивает лучшего бомбардира в РПЛ в истории «Ахмата» в 3 млн евро.