Джованни Гонсалес рассказал, кто убедил его перейти в «Краснодар»

Этим летом в «Краснодар» перешёл защитник Джованни Гонсалес. Легионер рассказал, кто убедил его сменить «Мальорку» на российский клуб.

«Лукас Оласа тот, кто в итоге убедил меня в переходе в «Краснодар». Мы знакомы с ним с 16 лет, играли вместе. И очень здоров, что судьба сложилась так, что мы снова в одной команде», - делится Гонсалес для «РБ Спорт».

Гонсалес подписал с «быками» трёхлетний контракт. Футболисту 29 лет, он уже дебютировал за новый клуб в минувшие выходные в игре против «Пари НН» (2:1).

К слову, «Краснодар» не проиграл в этом сезоне во всех турнирах ещё ни разу.

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