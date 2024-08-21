Дзюба: «В Турции судейство намного хуже, чем в России»

Ныне свободный форвард Артём Дзюба сравнил уровни судейства в России и Турции.

«Многие судьи не до конца, вероятно, понимают футбольную тематику. Соглашусь с Мостовым: для понимания нюансов нужно хоть немного играть в футбол. Но я не скажу, что уровень судейства в России низок, он нормален. Смотря с чем сравнивать. Я какое-то время побыл в Турции и понял – судейство там намного хуже и предвзятее, чем в России», - вспоминает Дзюба для Sport24.

Напомним, что в своей карьере 35-летний форвард успел поиграть в Турции. Случилось это во второй половине 2022 года, когда он подписал контракт с «Адана Демирспор» после ухода из «Зенита». За несколько матчей в составе турецкого клуба Артём успел забить один гол – в ворота «Фенербахче» в Стамбуле.

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