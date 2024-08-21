Гаджиев: «Переговоры по Агаларову шли ещё зимой»

В среду махачкалинское «Динамо» официально подписало нового форварда. Им стал уроженец Дагестана и воспитанник «Анжи» Гамид Агаларов, новичок перешёл в «Динамо» из грозненского «Ахмата». Президент клуба Гаджи Гаджиев прокомментировал усиление.

«Желание подписать Гамида появилось не вчера, переговоры шли уже зимой. Но не всё складывалось, как хотелось. Мысли только о том, что он быстро вольется в коллектив. Эйфории никакой нет, но у нас есть огромное желание, чтоб он вернулся к тому уровню, который показывал в «Уфе», - говорит Гаджиев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Агаларов в сезоне-2021/22 смог стать лучшим бомбардиром чемпионата России. В его активе тогда было 19 забитых мячей. После он перебрался в «Ахмат».