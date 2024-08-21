Махачкалинское «Динамо» официально объявило о переходе нападающего Гамида Агаларова. Последним его клубом до возвращения в Дагестан был грозненский «Ахмат».

За новый клуб Гамид будет выступать под 25-м номером. По данным Transfermarkt, срок контракта игрока рассчитан на три года, а трансфер оценивается в 1 млн евро.

Агаларов родился в Махачкале. Взрослую профессиональную карьеру он начал в 2018 году в рядах местного «Анжи». Затем судьба завела форварда в «Уфу», в сезоне-2021/22 Гамид в составе уфимцев стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу, забив тогда 19 мячей. Привлекался в юношеские и молодежные сборные России.