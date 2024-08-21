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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов: «Локомотив» приятно удивил»

21 Августа 2024 • 16:46 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ростов
25.08 20:00

Экс-игрок национальной сборной России Руслан Пименов высказался о том, как на старте сезона выступает «Локомотив». По словам бывшего футболиста, «железнодорожники» смогли удивить.

«Локомотив» приятно удивил на старте сезона. Признаюсь честно, думал, что «железнодорожники» будут находиться в середине турнирной таблицы из-за ухода лидеров. Здорово, что молодые футболисты раскрылись», - цитирует Пименова «РБ Спорт».

В пяти стартовых турах Премьер-лиги «Локомотив» набрал 12 очков из 15 возможных. Команда Михаила Галактионова располагается на третьей позиции в турнирной таблице. Ближайший матч чемпионата «железнодорожники» проведут в воскресенье, 25 августа, - против «Ростова» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Пименов

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