Рианчо дал совет фанатам «Спартака» по Соболеву

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо дал совет фанатам московского клуба в ситуации с Александром Соболевым. По мнению испанского специалиста, болельщики не должны называть Соболева предателем из-за его желания перебраться в «Зенит».

«Болельщикам «Спартака» надо с уважением отнестись к выбору Соболева. Нельзя называть его предателем и оскорблять из-за желания перейти в «Зенит». Если Соболев захотел уйти, значит, на то есть причины», - цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Рианчо также добавил, что смена клуба – это нормальный процесс для футболистов.

Как известно, ранее Александр Соболев был отстранён от тренировок с основным составом «Спартака» на фоне слухов о стремлении осуществить трансфер в «Зенит». Судя по имеющимся данным, сделка ещё может состояться.