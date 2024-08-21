Кечинов: «Жду матч с «Зенитом», чтобы понять, насколько серьёзный уровень у «Спартака»

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов дал комментарий по поводу предстоящего матча «красно-белых» против «Зенита» в рамках шестого тура Премьер-лиги.

«Очень жду эту игру, чтобы понять, насколько серьёзный уровень у «Спартака», - цитирует Кечинова «Спорт-Экспресс».

Кечинов отметил, что потери лидеров в лице Маркуса Вендела и Максима Глушенкова, являются подспорьем для «Спартака». Тем не менее, команду Деяна Станковича ждёт тяжёлая игра, считает Кечинов. По словам ветерана, только в таких играх можно увидеть настоящий уровень «Спартака».

«Надеюсь, что «Спартак», который набрал хороший ход, не спасует перед «Зенитом» в Питере и покажет тот же футбол, что и в последних играх», - сказал Кечинов.

Матч «Зенит» - «Спартак» пройдёт в субботу, 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.