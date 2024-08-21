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Угальде: «Для меня состав «Спартака» лучше состава «Зенита»

21 Августа 2024 • 16:10 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
24.08 17:30

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде отреагировал на мнения о том, что «красно-белые» отстают от «Зенита» по качеству состава.

«Так как я защищаю красно-белые цвета, для меня лучшая команда – «Спартак», - цитирует Угальде «РБ Спорт».

В субботу, 24 августа, «Зенит» и «Спартак» сойдутся лицом к лицу на «Газпром Арене». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:30 по московскому времени. Это будет матч шестого тура чемпионата России.

На текущий момент «Зенит» занимает в таблице Премьер-лиги первое место (13 очков), а «Спартак» - четвёртое (10 очков).

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