«Матч ТВ» объявил, какой ещё чемпионат будет транслировать

Список футбольных турниров, которые будет показывать «Матч ТВ», расширился. В среду телеканал объявил о том, что на протяжении трёх сезонов будет показывать матчи чемпионата Сербии.

«Огненные дерби «Партизана» и «Црвены Звезды». Бывшие игроки наших клубов. Невероятные фанаты. Всё это обязательно увидишь у нас в ближайшие три сезона», - говорится в сообщении канала.

На текущий момент лидером чемпионата Сербии является «Црвена Звезда». В пяти стартовых турах «красно-белые» набрали 13 очков из 15 возможных. «Партизан», в свою очередь, отстаёт на три зачётных балла.