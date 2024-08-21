Смородская не считает, что потеря Глушенкова повлияет на «Зенит»

Ольга Смородская, которая в своё время занимала пост президента в «Локомотиве», высказалась об отсутствии Максима Глушенкова в предстоящем матче «Зенита» против «Спартака». Атакующий полузащитник получил перелом кости руки и перенёс хирургическое вмешательство.

«Глушенков, конечно, уже стал важной фигурой в «Зените», но не ключевой же. У них есть, кем его заменить. Потеря Глушенкова точно не станет решающей для «Зенита» в матче против «Спартака», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Смородская добавила, что в составе «Зенита» есть по три футболиста на каждую игровую позицию.

Матч Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в субботу, 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.