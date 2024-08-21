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«Решение не принято»: В «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к Тикнизяну

21 Августа 2024 • 15:37 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что защитник Наир Тикнизян интересен «Севилье». Комментарий на этот счёт дали в пресс-службе андалузского клуба.

«В «Севилье» ещё не принято никакого решения [по Тикнизяну]. Клуб рассматривает ряд возможных вариантов», - ответ испанского клуба приводит Metaratings.

Наир Тикнизян представляет «Локомотив» с августа 2021 года. За три с лишним сезона защитник провёл 95 официальных матчей, в которых забил 15 голов и отдал 14 голевых передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Наира Тикнизяна в 6,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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