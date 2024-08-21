Широков назвал «Спартак» главным конкурентом «Зенита»

Известный в прошлом футболист Роман Широков заявил о том, что «Спартак» на текущий момент является главным конкурентом «Зенита».

«На данный момент да. «Факел» просто разорвали в одну калитку. В первом тайме могли забить 6-7 голов», - цитирует Широкова «РБ Спорт».

В то же время Широков допустил ситуацию, при которой дальше «красно-белые» cтолкнутся со спадом в игре и результатах.

«Есть опасения, что всё пойдёт по привычному циклу. Первый-четвёртый матч - «Спартак», ты ли это? Пятый-восьмой - ах, да, всё нормально», - сказал Широков.

Широков добавил, что ближайшие три матча будут ключевыми для «Спартака».

В настоящий момент Деян Станкович готовит «Спартак» к гостевому матчу Премьер-лиги против «Зенита». Команды сыграют в субботу, 24 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.