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Тикнизян интересен известному клубу Ла Лиги

21 Августа 2024 • 15:04 Комментировать

Защитник Наир Тикнизян может покинуть «Локомотив» и переехать в более статусный европейский чемпионат. Как сообщает телеграм-канал Offsideman, интерес к 25-летнему Тикнизяну проявляет «Севилья».

Ранее «Локомотив» уже получал от «Севильи» предложение по Тикнизяну, но «железнодорожников» это предложение не устроило. Теперь, после ухода Маркоса Акуньи, «Локомотив» снова начал зондировать почву.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Наира Тикнизяна в 6,5 миллиона евро. За «железнодорожников» футболист провёл 95 официальных матчей, в которых забил 15 голов и отдал 14 голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Севилья Наир Тикнизян трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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