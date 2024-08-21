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Газзаев высказался о кадровых проблемах «Зенита» перед битвой со «Спартаком»

21 Августа 2024 • 14:52 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
24.08 17:30

Известный тренер Валерий Газзаев дал комментарий о предстоящем дерби двух столиц, в котором «Зенит» будет принимать «Спартак». Ранее стало известно, что за питерскую команду не сыграет ряд футболистов, в частности Маркус Вендел и Максим Глушенков.

«Отсутствие ведущих игроков всегда негативно сказывается на результатах, особенно когда у тебя команда – это уже отлаженный механизм», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

В то же время Газзаев отметил, что «Зенит» имеет широкую скамейку, и игроки, которые не так часто выходят на поле с первых минут, будут иметь возможность себя проявить.

Матч «Зенит» - «Спартак» пройдёт в субботу, 24 августа.

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