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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В агентстве Тургемана отреагировали на информацию об интересе ЦСКА эксклюзив

21 Августа 2024 • 14:35 Комментировать

В прессе появлялась информация о том, что московскому ЦСКА интересен нападающий Дор Тургеман из «Маккаби» (Тель-Авив). Комментарий на этот счёт дали в агентстве, которое работает с футболистом.

«Интерес из России? На данный момент мы не можем сказать ни да, ни нет. Давайте чуть-чуть подождём», - заявили в ISCOUT LTD сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Дору Тургеману 20 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают молодого форварда в 2,5 миллиона евро.

Отметим, что ЦСКА на текущий момент располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Маккаби Тель-Авив трансферы футбола - лето 2024 Дор Тургеман ещё теги
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