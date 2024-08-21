В прессе появлялась информация о том, что московскому ЦСКА интересен нападающий Дор Тургеман из «Маккаби» (Тель-Авив). Комментарий на этот счёт дали в агентстве, которое работает с футболистом.

«Интерес из России? На данный момент мы не можем сказать ни да, ни нет. Давайте чуть-чуть подождём», - заявили в ISCOUT LTD сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Дору Тургеману 20 лет. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают молодого форварда в 2,5 миллиона евро.

Отметим, что ЦСКА на текущий момент располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России.