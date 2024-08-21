Сычёв – о Соболеве: «Хочется, чтобы играл в футбол, а не в DOTA»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычёв высказался о ситуации форварда Александра Соболева в «Спартаке». Как известно, недавно Соболева отстранили от тренировок с основой на фоне слухов о стремлении перейти в «Зенит».

По словам Сычёва, в условиях отстранения от тренировок и матчей Соболев теряет время.

«Сейчас Александр теряет время и не прогрессирует как футболист. Хотелось бы, чтобы он приносил пользу и показывал яркую и качественную игру, забивая голы. Хочется, чтобы он побыстрее решил все вопросы и играл в футбол, а не в DOTA», - цитирует Сычёва Metaratings.

Ранее появилась информация о том, что в ближайшее время 27-летний Александр Соболев всё-таки может перебраться из «Спартака» в «Зенит». Форвард оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в 7,5 миллиона евро.