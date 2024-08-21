В РФС рассмотрят скандал с Андреевым 30 августа

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев очень резко высказался о судействе после недавнего поражения от «Ростова». Функционер позволил себе употребить ряд ругательных слов в отношении арбитров.

Теперь Андрееву грозит наказание – скандал с его участием рассмотрит комитет по этике Российского футбольного союза.

В комитете по этике РФС сообщили «Спорт-Экспрессу» о том, что заседание по делу Дмитрия Андреева пройдёт в пятницу, 30 августа. Тогда и будет вынесено решение.

Ранее бывший судья Игорь Федотов призвал строго наказать спортивного директора «Оренбурга» после его слов.