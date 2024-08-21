Давыдов: «Глушенков – лучший русский футболист»

Экс-футболист «Спартака» Денис Давыдов высказался об атакующем полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове. Напомним, что в игре против «Химок» Глушенков получил перелом лучевой кости. Футболист перенёс операцию и пропустит какое-то время.

«Глушенков – большая потеря для «Зенита» в дерби против «Спартака». Макс – лучший футболист России на сегодняшний день. Как минимум, лучший русский футболист, поэтому, конечно, это потеря для «Зенита», - цитирует Давыдова «РБ Спорт».

Дерби двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках шестого тура Премьер-лиги пройдёт в ближайшую субботу, 24 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Газпром Арене» услышат в 17:30 по московскому времени.