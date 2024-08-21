Тошич: «Не могу радоваться успехам «Спартака», но я рад за Станковича»

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич высказался о выступлениях «Спартака». По словам серба, он не может радоваться успехам «красно-белых», но при этом может радоваться успехам своего соотечественника – тренера Деяна Станковича.

«Я болельщик ЦСКА, не могу радоваться успехам «Спартака», но я рад за Станковича. Сейчас они находятся в хорошей форме, и результат тоже есть», - цитирует Тошича Metaratings.

В пяти стартовых турах Премьер-лиги «Спартак» смог набрать десять очков. Команда Деяна Станковича отпраздновала три победы при одной ничьей и одном поражении.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в субботу, 24 августа, - против «Зенита».