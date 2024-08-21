Сутормин: «При должной работе игроки «Ростова» в чём-то и лучше игроков «Зенита»

Летний новичок «Ростова» Алексей Сутормин высоко оценивает уровень игроков своей новой команды. Сутормин считает, что футболисты ростовского клуба могут даже превосходить футболистов «Зенита».

«Понятно, что в «Зените» много иностранцев, которые, конечно, высокого класса. Но я думаю, что при должной работе наши ребята где-то в чём-то и лучше, нужно доходить до этого уровня», - цитирует Сутормина «РБ Спорт».

На текущий момент «Ростов» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В пяти прошедших турах Премьер-лиги команда Валерия Карпина смогла набрать восемь очков.