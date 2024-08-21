Фаринья: «Ничья с «Зенитом» для нас - как поражение»

Защитник подмосковных «Химок» Эдгардо Фаринья прокомментировал ничейный результат поединка против петербургского «Зенита» (1:1) в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.
«То, что мы сделали в матче против «Зенита», можно назвать грандиозным. Провели хороший матч, но в концовке соперник сравнял счёт. Для нас эта ничья как поражение, мы могли выиграть», - передает слова легионера Metaratings.ru.
Напомним, что Фаринья вывел «Химки» вперед в начале второго тайма, однако в концовке встречи Андрей Мостовой сравнял счет.
После пяти туров подмосковная команда набрала пять баллов и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
Бан пользователя