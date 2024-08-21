Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ничью «Зенита» с «Химками» (1:1) и попадание в лазарет ключевых игроков петербургской команды – Маркуса Вендела и Максима Глушенкова.

- У «Зенита», я думаю, никаких значимых проблем нет. Потери очков – для него это разовые мероприятия, как говорится. «Зенит» имеет очень большой запас прочности. Если они прошлый чемпионат выиграли, несмотря на то как складывалась ситуация в конце турнира, то что сейчас уж говорить? Как были на первом месте, так и остались после ничьей с «Химками». Единственное, разрыв сократился.

Травмы Вендела и Глушенкова? Судя по тому, какую они форму набрали, это может повлиять на результаты «Зенита» в ближайших матчах. Но на длинной дистанции это никак не скажется, – сказал Попов.

По итогам 1/6 части РПЛ «Зенит» лидирует в чемпионате России, опережая московские «Динамо» и «Локомотив» на одно очко.

В штабе «Зенита» высказались о потере Глушенкова и Вендела перед игрой со «Спартаком»