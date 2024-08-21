«Локомотив» выбрал нового полузащитника и ведёт переговоры

Полузащитник турецкого «Адана Демирспора» Юсуф Сары может оказаться в Российской премьер-лиге.

Согласно информации журналистов Legalbet, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован московский «Локомотив». Турецкая сторона хочет выручить с продажи игрока пять миллионов евро, а сам Сары намерен получать 1,5 млн в год. Переговоры идут тяжело, поскольку «железнодорожников» не устраивает запрашиваемая сумма.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 30 поединках «Адана Демирспора». Юсуф записал себе в актив пять забитых мячей и десять результативных передач.