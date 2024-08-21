Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал новый контракт нигерийского нападающего Мозеса Кобнана с «Краснодаром».

- Дубль Мозеса в ворота «Пари НН» мог поспособствовать тому, чтобы с ним продлили контракт. Когда есть какие-то мысли или направление в работе, такими событиями они подкрепляются. Но не бывает, что человека переподписывают просто потому, что он забил два гола. Это совокупность всех факторов. Игрок устраивает, и в клубе видят дальнейшие перспективы сотрудничества с ним.

- Сможет ли Мозес Кобнан равноценно заменить Кордобу, если тот уйдёт в другой клуб?

- Узнаем только с течением времени. У Мозеса точно другие сильные качества. У Кордобы, конечно, свои стиль и навыки. Если он уйдёт, игра «Краснодара» изменится. Возможно, станет больше помощи от полузащитников в нападении, появятся другие схемы и сочетания. Сейчас многие команды хотят видеть у себя такого форварда-столба, как Кордоба, который хорошо играет на втором этаже, может принять, сбросить, прикрыть мяч корпусом, здорово действует в завершении. Типа как Дзюба, Сергеев, Заболотный, Комличенко, Соболев.

- «Краснодар» обычно ассоциируется с более филигранной манерой игры.

- Тем не менее Кордоба всё равно подходил ему. Когда Джон был в форме, он забивал за счет своей мощи и навыков, продавливал соперников, реализовывал моменты. Оттягивал на себя внимание защитников, держал в напряжении чужую оборону, – напомнил Селин.

Мозес Кобнан перезаключил контракт с «Краснодаром» до середины 2028 года.

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