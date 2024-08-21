Радимов оценил старт «Ахмата» в РПЛ

«Больших перемен у «Ахмата» я не вижу. Ну, повезло, 0:0 в Москве со «Спартаком» сыграли. А в атаке-то что? Просто дисциплинировано сзади – так это не пройдет», - передает слова Радимова «РБ Спорт».