Радимов оценил старт «Ахмата» в РПЛ

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил выступление грозненского «Ахмата» на старте нового сезона Российской премьер-лиги. В рамках пятого тура команда минимально проиграла махачкалинскому «Динамо» (0:1).
«Больших перемен у «Ахмата» я не вижу. Ну, повезло, 0:0 в Москве со «Спартаком» сыграли. А в атаке-то что? Просто дисциплинировано сзади – так это не пройдет», - передает слова Радимова «РБ Спорт».
После пяти проведенных туров грозненская команда набрала три балла и занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем матче «Ахмат» на домашнем стадионе встретится с «Химками».
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