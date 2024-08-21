Экс-игрок «Зенита» ответил, нужен ли Соболев команде

Экс-игрок петербургского «Зенита» Александр Горшков высказал мнение о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в стан «сине-бело-голубых».
«Соболев точно не помешает «Зениту». В команде уже есть ярко выраженный форвард — Кассьерра. Александр пригодится «Зениту», вопрос только в цене. Плюс в том, что это российский игрок», - приводит слова Горшкова «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что «Зенит» закрыл сделку по переходу Соболева.
Александр отстранен от тренировок в «Спартаке». В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги центрфорвард поучаствовал всего в одном матче.
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