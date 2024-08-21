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Аршавин коротко высказался о матче «Зенита» и «Спартака»

21 Августа 2024 • 12:19 Комментировать

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями относительно предстоящего поединка «сине-бело-голубых» и московского «Спартака» в шестом туре чемпионата России.

«Да, сейчас у «Зенита» может быть problem», - передает слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, что из-за травм поединок могут пропустить полузащитники Маркус Вендел и Максим Глушенков.

Матч «Зенита» и «Спартака» состоится на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают первое место, а гости – четвертое.

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