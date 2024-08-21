Радимов рассказал, чего не хватает московскому «Динамо»

«У «Динамо» нет запаса прочности. У «Динамо» все на тоненького. Им надо добавлять в плане уверенности и спокойнее дожимать команды ниже классом, если хотят бороться за чемпионство. Пока я этого не вижу», - передает слова Радимова «Спорт-Экспресс».