Радимов рассказал, чего не хватает московскому «Динамо»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре московского «Динамо» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. В пятом туре «бело-голубые» победили самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0.
«У «Динамо» нет запаса прочности. У «Динамо» все на тоненького. Им надо добавлять в плане уверенности и спокойнее дожимать команды ниже классом, если хотят бороться за чемпионство. Пока я этого не вижу», - передает слова Радимова «Спорт-Экспресс».
После пяти сыгранных туров «Динамо» набрало 12 баллов и занимает вторую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре команда на своем поле примет «Краснодар».
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