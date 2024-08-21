Стало известно, когда Соболев может перейти в «Зенит»

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» могут в ближайшее время оформить переход форварда Александра Соболева.
«Один из источников, например, уверен, что сделка по переходу нападающего в «Зенит» должна быть закрыта уже в среду, но здесь у меня нет финального подтверждения», - написал в своем телеграм-канале журналист Андрей Панков.
Ранее появилась новость, что «Зенит» закрыл трансфер Соболева.
Александр в нынешнем сезоне чемпионата России провел всего один поединок. После этого руководство московского клуба отстранило нападающего от тренировок с «народной командой».
Бан пользователя