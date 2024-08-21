Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал недовольство спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева судейством в матче 5-го тура РПЛ «Ростов» – «Оренбург» (3:2).

- Я понимаю, Андреев свои слова сгоряча сказал. Обидно, когда твоя команда ведёт 2:0, соперник не забивает пенальти, а получается в итоге 2:3. Какие-то в голове моменты у людей сразу возникают. Но это футбол, так бывает. Безбородов отсудил нормально – как он судит.

Я думаю, не было никакой предвзятости в тех матчах, после которых руководители некоторых команд – махачкалинского «Динамо», «Оренбурга» – высказывались негативно в адрес судей. И Андреев сам уточнил, что не обвиняет именно в предвзятости.

Не надо переходить на личности. Задайте лучше вопрос судейскому комитету, как готовят судей. И почему департамент судейства возглавляет иностранец? Мы уже с Розетти проходили всё это. Мажич был хорошим арбитром, но он не знает нашего менталитета. Чтобы проникнуться им, это надо поездить по всей стране, включая Махачкалу, Грозный, Ростов-на-Дону, Воронеж и другие места.

И не надо говорить, что в прошлом сезоне никаких жалоб на судейство не было. От одного только «Урала» сколько заявлений было. На какие-то ответили, на какие-то не ответили.

Если мы приглашаем иностранных специалистов в судейскую сферу, то почему другие страны наших не приглашают? Ещё до изоляции российских арбитров не звали даже не то что в Италию, а в Чехию и Польшу. Ладно, я согласен, у них должны свои работать. А почему у нас тогда своим не дают работать?

У нас есть закончившие карьеры квалифицированные арбитры, но Каманцев гордился тем, что в состав ЭСК собирался войти итальянец Орсато. А что ж Каманцев не гордится арбитрами, стоявшими у истоков судейских комитетов России и Советского Союза? Почему про тех же Латышева, Бутенко, Савченко никто не вспоминает?

И как вообще можно обучить судью по телевизору? Как можно вводить детектор лжи, чтобы арбитров на нём допрашивали? В Испании, Англии, Германии, Италии, Франции так никогда не сделают. Как можно было додуматься до того, чтобы инспекторы не присутствовали на матчах, а находились в Москве, как будто они тоже на ВАРе?

Хвалятся, что добавили зарплаты арбитрам. Это хорошо. Но нужно вернуться к российскому составу судейского корпуса. Бывшие чиновники «Газпрома» не понимают футбол, но перестройтесь хотя бы немножко, – сказал Стипиди.

По итогам пяти туров чемпионата России «Ростов» идёт на шестом месте, имея на три очка больше, чем у «Оренбурга», занимающего двенадцатую строчку таблицы.

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