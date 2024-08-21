Нагучев: «Будь я боссом «Спартака», сказал бы Соболеву: «Саша, пока!»

Комментатор Роман Нагучев рассказал, как бы поступил с форвардом Александром Соболевым на месте боссов московского «Спартака».
«Будь я боссом «Спартака», сказал бы: «Саша, пока!» Таких, как ты, я найду в Южной Америке миллион. Они приедут сюда за гораздо меньшие деньги, потому что знают, что мы продадим их в Европу», - высказался Нагучев в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».
Ранее стало известно, что Соболева отстранили от тренировок со «Спартаком». В подписании нападающего заинтересован петербургский «Зенит».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Александр принял участие лишь в одной встрече.
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