Нагучев: «Будь я боссом «Спартака», сказал бы Соболеву: «Саша, пока!»

«Будь я боссом «Спартака», сказал бы: «Саша, пока!» Таких, как ты, я найду в Южной Америке миллион. Они приедут сюда за гораздо меньшие деньги, потому что знают, что мы продадим их в Европу», - высказался Нагучев в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».