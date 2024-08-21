Канчельскис высказался о матче «Зенита» и «Спартака»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с журналистами высказался о предстоящем матче «Зенита» против «Спартака» в шестом туре чемпионата России.
«Потери могут стать шансом для «Спартака», но они будут играть дома у «Зенита». У них много классных футболистов. Поэтому в моем понимании у «Зенита» больше шансов на победу, чем у «Спартака», - передает слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что из-за повреждений матч могут пропустить полузащитники Маркус Вендел и Максим Глушенков.
Поединок «Зенита» и «Спартака» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 24 августа, начало запланировано в 17:30 мск.
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