Канчельскис высказался о матче «Зенита» и «Спартака»

«Потери могут стать шансом для «Спартака», но они будут играть дома у «Зенита». У них много классных футболистов. Поэтому в моем понимании у «Зенита» больше шансов на победу, чем у «Спартака», - передает слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».