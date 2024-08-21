Медведев высказался о трансфере Соболева в «Зенит»

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», дал комментарий по поводу потенциального перехода из московского «Спартака» форварда Александра Соболева.

«Соболев случайно не по пути в Питер? Нет. Насколько эта сделка близка к закрытию? Далека, как до Луны», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с командой. Трудовое соглашение нападающего с «красно-белыми» рассчитано до середины 2026 года.

В текущем сезоне Премьер-лиги Александр поучаствовал всего в одном поединке.