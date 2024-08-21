Гришин: «ЦСКА не способен конкурировать за чемпионский титул»

Экс-игрок московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о шансах «армейцев» побороться за золотые медали в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«ЦСКА не способен конкурировать за чемпионский титул. Однако стоит дождаться 7-8 туров, когда сильнейшие команды сыграют друг с другом. Тогда будет понятно, кто будет бороться за топ-5», - передает слова Александра «Чемпионат».
После пяти туров ЦСКА набрал семь баллов и занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В следующем поединке Премьер-лиги московская команда на домашнем стадионе примет тольяттинский «Акрон».
Бан пользователя