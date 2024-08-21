Радимов назвал фаворита матча «Зенит» - «Спартак»

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов поделился мыслями о предстоящей встрече петербургского «Зенита» и столичного «Спартака» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги.
«Спартак» после своих побед, наверное, на коне. Может быть всё что угодно. Но в любом случае «Зенит», повторюсь, смотрится мощнее всех. «Зенит» в любом случае фаворит матча», - передает слова Радимова «РБ Спорт».
В предыдущем туре чемпионата страны подопечные Сергея Семака допустили первую осечку, сыграв вничью с подмосковными «Химками» (1:1). Матч «Зенита» против «Спартака» пройдет на «Газпром Арене» 24 августа.
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