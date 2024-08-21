Нагучев - о Соболеве в «Спартаке»: «Всё выглядит по-идиотски»

Футбольный комментатор Роман Нагучев поделился мнением о ситуации нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. Игрока в июле отстранили от работы с командой.

«Всё выглядит по-идиотски. Не знаю, что Соболев хочет доказать. Сумасшедшая зарплата, ты играешь в «Спартаке», обеспечен всем. Что ещё надо? С ним точно произошло что-то личное», - сказал Нагучев в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Ранее в прессе появилась информация, что Соболев близок к продолжению карьеры в петербургском «Зените».

Александр играет за «Спартак» с 2020 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2026-го, а его ценник составляет 7,5 миллиона евро.