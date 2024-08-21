Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе Фёдора Чалова из «армейского» клуба в ПАОК.

«Участие в еврокубках для футболиста оказалось приоритетнее и смысл вполне понятен. ПАОК ведь может ещё претендовать на Лигу Европы, поэтому участие в этом турнире тоже неплохо. Если Чалов будет демонстрировать там демонстрировать хороший футбол, то будет возможность повысить свой уровень и перейти в более сильный клуб», — сказал Хомуха.

26-летний Чалов перешёл в греческий ПАОК летом 2024 года. Трансфер грекам обошёлся в 3 млн евро. В клубе из Салоников также играет российский полузащитник Магомед Оздоев.

22 августа ПАОК сыграет первый матч квалификации Лиги Европы против ирландского «Шемрок Роверс». Победитель этого противостояния сыграет в групповом этапе Лиги Европы.