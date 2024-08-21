«Динамо» интересуется двумя полузащитниками - известны имена

Московское «Динамо» продолжает работу на трансферном рынке. В поле зрения «бело-голубых» находятся два футболиста.

Согласно информации «Спорт-Экспресса», в сферу интересов столичного клуба попал полузащитник бразильского «Крузейро» Артур Гомес. Хавбек имеет опыт выступлений в Европе за португальские клубы «Спортинг» и «Эшторил». Отмечается, что Артур готов продолжить карьеру в российском чемпионате.

Альтернативным вариантом для «Динамо» является экс-футболист «Фейеноорда» и «Брайтона» Алирез Яханбакш. В настоящий момент 31-летний иранец находится в статусе свободного агента.